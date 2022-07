Incendio ed esplosioni a Salemi in un ferramenta: nessun ferito

Prima le fiamme e il fumo nero e poi diverse esplosioni che si sono sentite in tutta la città di Salemi.

È successo questo pomeriggio nella cittadina del Trapanese.

Per cause che sono ancora da accertare un incendio si è sviluppato in un negozio di ferramenta di via Mazara. Prima che le fiamme si propagandassero gli abitanti della palazzina dove a pian terreno si trovava il negozio sono riusciti ad abbandonare le proprie case così come i residenti delle palazzine vicine. Le fiamme hanno causato lo scoppio di una decina di bombole del gas che si trovavano in deposito nel cortile esterno del negozio. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Protezione Civile, Corpo forestale, carabinieri e Polizia Municipale.