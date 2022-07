Report Consob: è boom per la finanza sostenibile

In Europa si parla sempre più spesso di obbligazioni sostenibili e a confermarlo è il primo rapporto Consob su investimenti sostenibili e criptoattività.

Il report ci dice che in Europa si spinge molto sull'emissione di obbligazioni sostenibili e questo è un dato di sicuro positivo. Non altrettanto positivi i risultati dell'Italia da questo punto di vista. Il gap con altri paesi dell'Unione è tuttora tangibile, anche se si deve sottolineare che a partire dal 2021 sono stati messi in atto dei programmi pubblici per la Finanza sostenibile.

La leadership europea da questo punto di vista la si nota se si pensa che nel mese di Giugno 2022 il 50% dell'aggregato mondiale delle emissioni in obbligazioni ESG si riferisce all'Europa, così come c'è da sottolineare che il patrimonio di fondi comuni di investimento ESG europei vale l'80% del totale.

In concreto possiamo dire che gli indici ESG sono finalmente ritornati ai livelli ottenuti prima dell'imperversare della pandemia e questo vale tanto in Europa quando in Italia. La ripresa post-Covid è forte e ce lo dimostra il fatto che tutti gli investimenti ESG sono in costante crescita. Qui risiede la differenza con quelli che sono gli altri indici che, invece, mostrano tuttora un andamento non lineare.

Questo significa che questi questi investimenti, che possono essere misurati in base al loro impatto su ambiente, governance e società, sono crollati con l'inizio della crisi pandemica per poi riprendersi negli ultimi mesi. Non solo. C'è da notare che nell'ultimo periodo sono aumentate anche le società quotate con score ESG ed è anche aumentato il valore dello score.

In Italia tutto questo si riflette soprattutto nel settore energia e nel settore utilities.

Molto bene le obbligazioni green ma anche i bond sostenibili. In particolare questi ultimi sono direttamente connessi a progetti che hanno un riscontro positivo sull'ambiente, sulla società.

Da questi dati si dimostra che questo è un settore affascinante e in crescita anche se non sempre alla portata di tutti. Tuttavia, la gestione dei propri risparmi richiede la necessità di prendere coscienza di ciò che accade da questo punto di vista. Come fare? Puntare su quelle risorse editoriali online come lo "storico" Affari Miei, che hanno come obiettivo quello di fare educazione finanziaria personale. Si tratta di strumenti utili che servono per prendere consapevolezza di quelle che sono le basi della finanza. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile raggiungere l'indipendenza finanziaria che in tanti sognano e desiderano raggiungere.