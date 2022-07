Siracusa, il comandante della Capitaneria di Porto in visita a Pachino e Portopalo

Il Comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio LO PRESTI, e il Capitano di Corvetta Carmelo INSINGA, si sono recati in visita ufficiale al Sindaco del Comune di Portopalo di Capo Passero, Gaetano MONTONERI e al sindaco di Pachino Natalina PETRALITO, rispettivamente insieme al Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo, Luogotenente Giuseppe FAILLA e a quello della Delegazione di Spiaggia di Marzamemi, Luogotenente Antonino FIGURA.

Nel corso dei cordiali colloqui istituzionali sono state trattate diverse tematiche. Si è fatto cenno alla situazione dei tre porti (Portopalo, Porto Fossa e Balata), anche in riscontro alle richieste e problematiche che promanano dai titolari di pescherecci e dagli utenti, al fine di dare massimo impulso alle procedure amministrative in atto per migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture portuali e la connessa viabilità. Al riguardo si è costatato che il livello di attenzione è massimo, confermando l’impegno della Capitaneria per supportare le rispettive amministrazioni comunali. Il Comandante Sergio LO PRESTI ha richiamato ed evidenziato la valenza delle Ordinanze legate alla sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di porto di Siracusa, affinché vengano adottate e coordinate al meglio le azioni che possano portare ad una maggiore tutela delle attività marittime ed in particolare della libera e sicura attività balneare. Ha ribadito la più ampia collaborazione da parte del personale impiegato sia presso l’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo sia presso la Delegazione di Spiaggia di Marzamemi, il cui riscontro positivo è stato sottolineato da entrambi i primi cittadini MONTONERI e PETRALITO.