Incidente, morto imprenditore edile di Floridia dopo tre mesi di agonia

Dopo 3 mesi e cinque giorni d'agonia, è morto all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania, l'imprenditore edile di Floridia, Gaetano Santoro. Aveva 54 anni e lascia la moglie e due figli. Santoro era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto alla vigilia di Pasqua mentre era alla guida della sua moto, un Sh Honda, in transito sulla Provinciale 12 Cassibile - Floridia. Erano le 17 quando arrivarono i primi soccorsi. Santoro era a terra sull'asfalto, privo di sensi. Un incidente che non ha mai convinto la moglie sulla dinamica del sinistro, tant'è che la donna il 28 maggio scorso, dopo essersi rivolta allo studio legale di Emanuele Scorpo, aveva lanciatro un appello: "Chi sa parli, chi ha visto quell'incidente racconti realmente come sono andati i fatti". Una richiesta di aiuto caduta nel vuoto. L'incidente si verificò subito dopo il curvone del carcere di Cavadonna in direzione Floridia. Intervenne la polizia municipale di Siracusa per i rilievi. La famiglia, sin dal primo minuto non ha mai creduto che si era trattato di un incidente autonomo. . L'ipotesi più accreditata rimane quella che il motociclista avrebbe perduto il controllo della sua SH a causa di un altro mezzo che procedeva in direzione Cassibile. Santoro per evitare l'impatto avrebbe sterzato, finendo la sua corsa rotolando sull'asfalto. Sul posto sarebbero state trovate nella corsia opposta tracce di una frenata. Rilievi eseguiti dall'ingegnere Corrado Italia. Adesso la tragedia si è conclusa con il decesso dell'imprenditore. Il suo cuore ha cessato di battere verso le 17. La salma di Gaetano Santoro non è stata ancora consegnata ai familiari. Potrebbe ritornare a Floridia nella giornata di domani. Forse domenica i funerali.

S.S.