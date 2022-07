Tennis, Jasmine Paolini in semifinale al 'Palermo Ladies Open' dopo avere battuto Diaz

Una battaglia di oltre tre ore, ma alla fine Jasmine Paolini è riuscita a staccare il pass per le semifinali dei 33esimi "Palermo Ladies Open", Wta 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.61 del mondo, ha battuto la spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.54 del ranking e ottava favorita del seeding, imponendosi con il punteggio di 6-7 (5), 7-5, 6-2. L'azzurra in semifinale affronterà la vincente del match tra la connazionale Lucia Bronzetti e la francese Caroline Garcia, numero 48 Wta e quinta testa di serie. Già definita la semifinale della parte bassa del tabellone dove si affronteranno la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.41 del ranking e quarta favorita de seeding, e la rumena Irina-Camelia Begu, n.45 WTA e sesta testa di serie.