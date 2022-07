Neppure l'estate e il caldo fermano le discariche tra Pachino e Portopalo

Neanche in piena stagione estiva c'è tregua per l'emergenza discariche nel territorio della zona sud che da Pachino conduce a Marzamemi e Portopalo.

La foto, scattata sulla Pachino-Morghella, rappresenta solo uno dei tanti punti critici.

Il problema discariche è una delle emergenze più gravi e specialmente nel periodo estivo non rende una bella pubblicità a queste bellissime zone.

Passato l'evento di Dolce e Gabbana che ha reso una grande promozione a Siracusa e Marzamemi, adesso sarebbe ora che le amministrazioni locali intervenissero decisamente sulla problematica discariche con controlli, telecamere e multe salate per gli incivili