Covid, a Palermo ed in provincia quarta dose over 60 nelle farmacie

Anche a Palermo e provincia è possibile effettuare in farmacia la quarta dose di vaccino anti-Covid per i cittadini over 60 anni che hanno effettuato la terza somministrazione da almeno 120 giorni, mentre i soggetti estremamente fragili devono rivolgersi agli hub vaccinali pubblici. Già questa settimana le inoculazioni sono più che raddoppiate nelle 100 farmacie di Palermo e provincia che hanno aderito alla campagna vaccinale (63 in città e 37 in provincia): 528 dosi a fronte delle 198 della settimana precedente. "Adesso, con l'estensione della campagna vaccinale alla quarta dose in farmacia dai 60 anni in su ci aspettiamo un'impennata di somministrazioni - afferma Roberto Tobia, presidente dei farmacisti europei, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma - Le farmacie confermano ancora una volta il loro impegno a supporto del Servizio sanitario nazionale per contrastare la nuova ondata della pandemia. Fare il vaccino in farmacia, in estrema sicurezza e comodamente senza fare la fila, rappresenta per i cittadini un'opportunità e una garanzia: siamo al loro fianco, sempre pronti a fornire informazioni, consigli e assistenza, soprattutto per gli indecisi. Il nostro è un ruolo sociale che contraddistingue la nostra professione, sempre più vocata a rappresentare un presidio sanitario a tutela della salute della popolazione".