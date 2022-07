Prescrizioni violate, a Catania denunciato titolare discoteca

Nel corso dei servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici di “Discoteca” ed in particolare in materia di sicurezza e quiete pubblica, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Catania, unitamente a personale dell’ASP di Catania e dell’Ispettorato del Lavoro di Catania, ha effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico di discoteca - ristorante - american bar, ubicato in Via Dusmet interno porto.

Nella circostanza, il personale operante accertava che il titolare aveva violato le prescrizioni imposte dal Questore di Catania nella licenza di Polizia, pertanto veniva denunciato all’A.G., inoltre è stato sanzionato ai sensi della legge 94/2009 per aver impiegato personale addetto alla sicurezza non iscritto nell’apposito elenco prefettizio, con sanzione 1666, euro. Stessa sanzione è stata inflitta al citato addetto alla sicurezza per aver esercitato attività di buttafuori sprovvisto di decreto prefettizio. Infine il titolare è stato contravvenzionato dall’Ispettorato del lavoro per l’impiego di 3 lavoratori in nero, con sanzione di 2.500 euro.