L'addio di Floridia a Gaetano Santoro: il ricordo 'ro carusu do Chianu'

Saranno celebrati domani mattina alle 9,30 nella chiesa madre di Floridia i funerali di Gaetano Santoro. L'imprenditore edile, sposato e padre di due figli, ha lottato con tutte le proprie forze per poco più di 3 mesi nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Catania. Santoro, che aveva 54 anni, era rimasto ferito alla vigilia della scorsa Pasqua mentre guidava il suo scooter SH, finendo a terra sull'asfalto lungo la provinciale 12, all'altezza del curvone del carcere di Cavadonna, mentre stava facendo rientro a Floridia, città in cui viveva con tutta la famiglia. Per gli avvocati dei Santoro, non si sarebbe trattato di un incidente autonomo, ma di un vero e proprio omicidio stradale, "ma dobbiamo raccogliere elementi di prova", dice l'avvocato Emanuele Scorpo. La moglie di Gaetano Santoro il 28 maggio scorso aveva lanciato un appello alla stampa: "Chi sà parli, racconti la verità dei fatti", aveva detto la donna. Le speranze che Santoro potesse vincere la battaglia per la vita si sono interrotte ieri pomeriggio, quando il suo cuore ha cessato di battere. Domani l'ultimo addio ad uno degli ex 'carusi do Chianu'.

ECCO COME LO RICORDA IL PROFESSORE SALVO SEQUENZIA

Per Gaetano Santoro, in memoriam. Insieme a Gaetano e a quelli che, in un tempo lontano, furono come noi i 'carusi do Chianu', ho trascorso gli anni più felici di questa esistenza, al riparo dal mondo, in quella infanzia che il poeta di Recanati, traducendo Virgilio, ha chiamato 'ignara di mali'. Il nostro mondo era tutto li', in quel fazzoletto di polvere e sassi serrato nel cuore antico del paese, protetto da legioni di nonni, di zie, di comari e di vicine di casa; vivo di grida e di scalciate, di scorribande furiose senza fine. Sui tetti delle povere case c'erano tegole e rondini, e ogni strada la sera straripava di carretti, di cunti e di mistero. Lì, in quel mondo, vivevamo la nostra vita semplice, insensata, unica. Non conoscevamo ancora il dolore, lo strazio della perdita, la legge severa del patire la malattia e la disgrazia, la malvageria degli uomini. Oggi, di quel mondo non rimane che una piazza sospesa nel tempo, lontana, immobile, riluttante, vuota. Tanti di quei carusi, diventati uomini, sono andati incontro alla vita, e ogni tanto si ritrovano, intatti e innocenti come un tempo, nelle innumerevoli leggendarie storie del Chianu rievocate nel clangore di un incontro fortuito. Quel mondo, oggi, non c'è più. E non c'è più Gaetano, che, come suo padre, storico bracciante foraneo e strenuo difensore dei diritti dei lavoratori agricoli tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, ha ricevuto in eredità il lavoro come valore, come passione, come scopo di una vita. Gaetano ha lavorato, ha lavorato tanto, e ha costruito una famiglia solida, vera. Oggi, la sua è una storia meravigliosa che va ad aggiungersi alle storie che continueremo a raccontare e a raccontarci, noi, i carusi del Chianu. Gaetano non meritava questo funesto epilogo della sua vita. La generazione cui apparteneva, che è anche la mia, ha scelto il disimpegno ideologico per dedicarsi alla professione, agli studi, alla famiglia. Lavoro, famiglia e amici sono stati i punti di riferimento della vita di Gaetano, insieme alla lealtà, alla trasparenza, alla responsabilità: tratti inconfondibili del suo carattere. Intransigente anche a se stesso, talora poteva apparire duro, refrattario agli occhi di chi non lo conoscesse. Chi, come me, lo ha conosciuto da sempre, perde un amico vero, e la comunità floridiana perde uno dei suoi figli migliori.

Salvo Sequenzia