De Luca: "Sicilia Vera è pronta a correre per le nazionali"

"Lo scioglimento delle Camere ha inevitabilmente determinato un nuovo quadro politico all'interno del quale Sicilia Vera si inserisce con la sua strategia.

L'inversione delle elezioni nazionali e regionali ci impone una reazione repentina e noi non siamo tipi che si fanno trovare impreparati.

Da mesi stiamo portando avanti un progetto politico al di fuori delle coalizioni e oggi Sud chiama Nord e Sicilia Vera sono pronti a partecipare alle elezioni politiche nazionali". Lo dice Cateno De Luca, ex sindaco di Messina fondatore del movimento Sicilia Vera. "Il momento - spiega - richiede di agire con lungimiranza e coraggio. Dobbiamo potenziare l'organizzazione del neonato partito 'Sud Chiama Nord', portare avanti la nostra idea di governo e discutere in termini chiari con tutti coloro che sono già scesi in campo sostenendoci e definire la soluzione migliore per tutti e soprattutto, essere leali con gli elettori". "Stiamo lavorando per costruire un nuovo modello politico amministrativo. In questo quadro non può esserci spazio per alcun individualismo, dobbiamo guardare all'obiettivo: eleggere al Parlamento nazionale uomini e donne che non siano contaminati dalla visione parassitaria della politica. Lavoriamo per un progetto che non riguarda più solo il meridione, ma riguarda il sistema Italia.

Questo comporta la necessità di andare oltre De Luca-Giarrusso, ovvero tentare di essere inclusivi e coinvolgere quanti in questi anni si sono impegnati per un progetto politico alternativo al sistema", conclude.