Vittoria, scontro fra due auto sulla provinciale per Scoglitti: sette feriti

E' di sette feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3,30, sulla provinciale numero 15, a Scoglitti. Per cause da accertare si sono scontrate una C4 Picasso e una Grande Punto. A bordo della C4 c'erano 5 persone, due sull'altra vettura. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto dell'incidente sono intervenuti quattro ambulanze, Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco.

FOTO ASSENZA