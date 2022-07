Covid, in calo i positivi nel Ragusano: nessun nuovo decesso

Scende ancora il numero dei positivi al Covid 19 nel Ragusano. Nel report Asp del 23 luglio i positivi sono in totale 5.412: 5360 si trovano in isolamento domiciliare, 52 ricoverati in ospedale. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti è sempre di 591. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 133 Acate, 131 Chiaramonte, 518 Comiso, 23 Giarratana, 291 Ispica, 1.077 Modica, 59 Monterosso, 377 Pozzallo,

1.251 Ragusa, 139 Santa Croce Camerina, 335 Scicli, 1.026 Vittoria.