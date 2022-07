Sindaco di Rosolini porta l'acqua in un quartiere dopo 20 anni: la gente lo acclama

Ci sono voluti 20 anni, c'è chi racconta che di anni ne sono passati 29, prima che arrivasse l'acqua corrente nel quartiere del Sacri Cuore, poco più di 5 mila abitanti, a Rosolini. C'è voluto l'intervento e la testardaggine del sindaco Giovanni Spadola, eletto otto mesi fa, per risolvere i disagi di un rione popolare e popolato. Su uno dei serbatoi che approvvigiona la città , quello di Granati Nuovo, è stata installata una seconda pompa di sollevamento con una portata di 20 litri al secondo e dopo una serie di manovre tecniche, l'acqua, per caduta naturale, raggiunge ogni casa del rione. C'è anche chi a Rosolini grida al miracolo del Sacro Cuore, ma si tratta di un intervento umano, costato poco più di 40 mila euro e finanziato grazie al Progetto acquedottistico. Forte l'emozione del sindaco quando è andato a controllare di persona il flusso idrico. "Le parole che i cittadini mi hanno rivolto mi hanno emozionato - dice il sindaco - mi mancavano solo le lacrime ed è stato difficile pure andare via dal Sacro Cuore. Le persone mi facevano vedere i rubinetti aperti con l'acqua che sgorgava nel pomeriggio e che non avevano mai visto in un quarto di secolo". Giovanni Spadola una frecciata la riserva ai suoi predecessori. "Non c'era bisogno di aspettare più di 20 anni per fare arrivare l'acqua al Sacro Cuore - afferma il sindaco - Sono stati invece bravi a lasciarci un Comune in dissesto finanziario. Non piangiamo però sul latte versato. A settembre risolveremo il problema idrico pure a Zacco Micciò".