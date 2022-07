Caldo in Italia, sono 19 le città da 'bollino rosso'

Salgono oggi a 19 le città da 'bollino rosso' per il caldo, mentre l'ondata di calore non molla la presa sulla penisola.Temperature al di sopra delle medie stagionali sono attese, fra le altre, a Civitavecchia, Pescara e Venezia, che si aggiungeranno a Bologna, Firenze, Milano, Torino e Roma, già osservate speciali come pure Latina, Rieti e Viterbo. Numerosi anche gli incendi, che in qualche caso hanno raggiunto abitazioni e costretto i residenti ad allontanarsi. A Trieste la bora alimenta il rogo in atto da giorni sul Carso: evacuate 300 persone in via precauzionale. In fiamme nella notte anche una fabbrica di carta in provincia di Lucca. Brucia anche la California dove è stato emanato un ordine di evacuazione per 6.000 persone.