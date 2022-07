Nessun centesimo dai fondi del Pnrr, l'ira di 'Insieme per Portopalo'

"Pnrr, qui tutto un fallimento. Dalla nostra uscita dalla giunta comunale non esistono più finanziamenti, non esiste il nostro Comune nel più grande Piano dal dopoguerra ad oggi. Scuole, strade, impianti idrici e fognari, infrastrutture, sociale, nulla di tutto questo". A pubblicarlo sui social è il Movimento 'Insieme per Portopalo'.

Rachele Rocca e Corrado Lentinello aggiungono: "Un esempio? Mentre il Comune di Pachino pubblicava l’ottenuto finanziamento per la riqualificazione della palestra di via Rubera. Il Comune di Portopalo ha chiesto nello stesso Bando un contributo di 345 mila euro per la riqualificazione di non si sa quale palestra, visto il mutismo di "Gennuso-Montoneri & company."

Risultato? Non ammesso a finanziamento. Uno di tanti esempi che testimonia la totale assenza di Portopalo di Capo Passero, unico Comune a non ottenere fino ad oggi fondi del Pnrr.

Un disastro, ma un disastro annunciato, in un’occasione storica, il più grande piano economico dal dopoguerra, per cui chiediamo da 6 mesi la convocazione del Consiglio Comunale. A questa amministrazione, però, del paese non interessa nulla".

(Nella foto Rachele Rocca di Insieme per Portopalo)