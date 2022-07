Gioiosa Marea, grande successo per "Diventerò una Stella: Festival Canoro Nazionale Premio Lorena Mangano"

All’Arena Canapé di Gioiosa Marea è andata in scena la XI edizione del Festival Nazionale “Diventerò una stella”, condotto dalla giornalista Maria Vitale e dall’attore-regista Francesco Mazzullo (nella foto).

La giuria tecnica ha decretato concorde la classifica finale: Categoria Cover Junior: 3) Carola Torrisi da Catania, 7 anni, con il brano riadattato “Ciao Ciao”; 2) Giovanni Scarfì da Torre Faro (ME), 12 anni con la lirica “La Turandot”; 1) Michelle Passaniti di Reggio Calabria, 14 anni con “Je t’aime”. Categoria Cover Senior: 3) Alessia Ventura da Caltanissetta, 15 anni, con “Sai (Ci basta un sogno)”; 2) Aurora

Mannelli, di Patti (ME), 16 anni, con “Xanny”; 1) Marie Nicole Bacco, da Bari, 16 anni con “Dimmi come” di Alexia. Categoria inediti: 3) ex aequo per Emanuele Laimo di Messina con la sua “Vulcano” e la 14enne

nissena Perla Panepinto con “Diversità”, 2) Giulia Cammarata, 22 anni di San Cataldo (Caltanissetta) con “Persa”; 1) The Firewall Band di Gaggi (ME) con “Maledetta”, risultati pure i “Vincitori Assoluti” della serata.

Infine, il Premio “Presenza Scenica” è andato al giovanissimo (10 anni) di Palma di Montechiaro (AG) Angelo Salerno.