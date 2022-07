Basket di serie B, nuovo acquisto della Virtus Ragusa: arriva il playmaker Filippo Valenti

Ancora un altro colpo di mercato per la Virtus Ragusa che si assicura le prestazioni sportive di Filippo Valenti, playmaker di 187 cm classe 2003. Valenti va ad arricchire il roster che la società iblea sta allestendo in vista del prossimo campionato di serie B.

Nato a Novara, Valenti inizia a muovere i primi passi nel basket nelle giovanili della società Pianeta Basket Novara disputando i campionati U14 e U15 e con il San Giacomo Basket Novara i campionati U16 e U18 Gold conquistando con la propria compagine di gioco le Final Four per entrambe le categorie. Valenti si distingue viaggiando con una media di 25 punti. Nel 2020 si trasferisce in Bosnia per giocare con l’HKK Brotnjo Citluk nella squadra junior e contemporaneamente nella Herceg Bosna, squadra che milita in serie A. Qui il nuovo giocatore ibleo rimane fino all’ultima stagione proseguendo fino alle semifinali playoff e viaggiando a con una media di 23 punti.