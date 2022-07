Rosolini si mobilita per Asia per eleggerla Miss del Web

Un vero e proprio gruppo a sostegno di Asia Di Rosolini, in corsa per diventare Miss del Web. Per sostenerla nella città di Asia, Rosolini, chiedono di votarla per consentirle di indossare l'ambita fascia.

Per votare e farsi votare occorre andare sul link: 24 Luglio 2022 Hippodrome Ricevimenti Siracusa https://bit.ly/3PJlgao . Bisognera accedere al link avendo gia fatto l'accesso sul proprio profilo Facebook e poi scegliere il nominativo da votare. La miss con piu voti sarà eletta durante la serata di domenica 24 luglio. La votazione terminerà alle 22 di domani. L'appello è per Asia Di Rosolini che partecipa alla sfilata del concorso Miss Mondo.