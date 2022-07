Lutto nella band di Avola 'Falsi d'autore': chitarrista morto per infarto

Un lutto improvviso ha letteralmente sconvolto la band di Avola, 'Falsi d'autore'. E' morto nella notte il chitarrista del gruppo, Claudio Stampigi. Il Chitarrista della band aveva 53 anni e sarebbe stato colpito da un infarto. Oltre al dolore della famiglia i componenti del gruppo musicale e cabarettistico formato da avolesi e floridiani, non riesce a farsene una ragione. Claudio stava bene ed era pronto alle serata estive da portare in giro per la Sicilia.

Band musicale composta da 5 elementi che, tutto e rigorosamente dal vivo, mettono in scena uno spettacolo di ottima musica e cabaret. La caratteristica, come si evince dal nome, è quella di portare in scena i cantanti più famosi imitandone voce e movenze. Stampigi era un musicista che faceva 'parlare' la sua chitarra.