Ischia, aggrediti il titolare di un bar e un cameriere

Violenta aggressione la notte scorsa nel pieno centro di Ischia ai danni del titolare di un bar e di un cameriere che sono stati malmenati da alcune persone per motivi ancora sconosciuti. Poco dopo le 2.30, in piazzetta San Girolamo, delle persone hanno preso di mira il cameriere ed il proprietario del Gatto Bianco, picchiandoli: i due hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per varie lesioni e poi dimessi. Sul posto sono arrivate poco dopo le forze dell'ordine ma degli aggressori non c'era più traccia. Sono in corso indagini del commissariato di Polizia per risalire agli autori dell'atto di violenza.