Lutto nel mondo del Teatro: è morta l'attrice Carla Cassola, aveva 75 anni

Lutto nel mondo del teatro. E' morta Carla Cassola, compagna dell'attore modicano Andrea Tidona. Carla Cassola è stata una interprete fine e appassionata del suo lavoro. Teatro, cinema, televisione nel corso di oltre 40 anni di carriera. Carla Cassola era nata a Taormina il 15 dicembre del 1947 da padre italo inglese, pittore e scultore, e da madre olandese, musicista. Carla Cassola, talento inesauribile di attrice, ha lavorato in 17 film ed è stata diretta da registi come Franco Brusati, Liliana Cavani, Antonio Rezza, Lucio Fulci.

Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Coco Chanel (2008), The Torturer (2005), ESCORIANDOLI (1996), Giovani e belli (1996), IL SOGNO DELLA FARFALLA (1994), Dove siete? Io sono qui (1993), Tutti gli anni una volta l'anno (1993), Alibi perfetto (1992), L'anno del terrore (1992), Volevamo essere gli U2 (1992), La setta (1991), È proibito ballare (1989), LUISA, CARLA, LORENZA E... LE AFFETTUOSE LONTANANZE (1989), DONNA D'OMBRA (1988), I cannibali (1969), L'URLO (1968), Fermate il mondo... voglio scendere! (1967). Nel 1993 ha vinto il Nastro d’argento per il miglior doppiaggio femminile nel film Orlando in cui doppiava Tilda Swinton.