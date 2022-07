Palermo, affonda una barca a Sferracavallo: salvati quattro diportisti

Una barca di piccole dimensioni, per cause ancora da accertare, è affondata questo pomeriggio a pochi metri dalla costa di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. A bordo dell'imbarcazione al momento dell'inabissamento vi erano quattro persone, tutte tratte in salvo dal tempestivo intervento della Guardia Costiera. Tanto spavento, ma non riportano ferite. Il nucleo sommozzatori del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha successivamente coordinato le operazioni di recupero della barca.