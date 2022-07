Celebrati a Floridia i funerali dell'imprenditore Santoro

Chiesa Madre di Floridia gremita questa mattina per dare l'ultimo saluto all'imprenditore edile, Gaetano Santoro, morto in un tragico incidente stradale poco più di tre mesi fa sulla Cassibile - Floridia. Parenti ed amici si sono stretti al dolore della vedova che ha lottato fino al fine, sperando che il marito si svegliasse dal coma. La donna adesso per onorare la morte di Gaetano, dovrà andare fino in fondo per trovare la verità. E' infatti opinione diffusa che l'incidente avvenuto alla vigilia della scorsa Pasqua, non fu autonomo, ma la vittima fu costretta ad effetuare una brusca manovra con la sua moto, probabilmente per evitare un altro veicolo. E' come cercare un ago nel pagliaio, perchè già la moglie di Santoro aveva lanciato un appello per tentare di scoprire il presunto pirata della strada. Ma adesso è solo il momento della rabbia e del dolore. Ai funerali anche gli amici del passato, quando Gaetano Santoro giocava con tutta la sua spensieratezza ,nel rione 'do Chianu'. L'imprenditore deceduto oltre alla moglie, lascia anche due figli.