Covid, nel Ragusano scendono i positivi ma c'è un altro morto

Scendono i positivi al Covid nel Ragusano ma aumentano i morti che raggiungono quota 592. Nelle ultime 24 ore è deceduto un 94enne di Ragusa. I positivi sono, invece, in calo: nel report asp del 25 luglio sono 4.731: 4.654 si trovano in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 114 Acate, 123 Chiaramonte, 419 Comiso, 23 Giarratana, 260 Ispica, 952 Modica, 61 Monterosso,

331 Pozzallo, 1.091 Ragusa, 135 Santa Croce Camerina, 306 Scicli, 839 Vittoria.