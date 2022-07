Canicattini, randagismo: nominata una consulente

Il Comune di Canicattini Bagni prosegue e rafforza gli interventi sul randagismo nell’intero territorio comunale e il Sindaco Paolo Amenta nomina sua consulente a titolo gratuito Vincenza Maria Oddo, delegata per Canicattini Bagni dell’ENPA, Ente nazionale Protezione Animali, per affrontare le problematiche quotidiane di particolare complessità e gravità che riguardano il fenomeno e, soprattutto, la tutela e il benessere degli animali. La nomina fa seguito alla convenzione con l’ENPA, approvata lo scorso giugno dalla Giunta del Sindaco Marilena Miceli, per la cura e la promozione dell’adozione di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, al fine di ridurre il numero degli stessi, concedergli un nuovo benessere.

Questa mattina la presentazione da parte del Sindaco Paolo Amenta della dottoressa Vincenza Maria Oddo, presente anche l’Assessore al Randagismo Ivan Liistro e i colleghi della Giunta.

NELLA FOTO, da sinistra: Liistro, Oddo e Amenta