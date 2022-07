Siracusa, arrestati 2 egiziani per ingresso illegale in Italia

Nella giornata di ieri agenti della Squadra Mobile hanno arresto due cittadini egiziani rispettivamente di 35 e di 36 anni, per aver fatto rientro illegale nel territorio nazionale dopo essere stati respinti con decreto del Questore di Siracusa. I due stranieri facevano parte di un gruppo di 114 migranti soccorsi in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa a circa 113 miglia dalle coste italiane e poi fatti sbarcare a Portopalo di Capo Passero. Infine, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto l’immediata liberazione e contestualmente ha fissato il giudizio direttissimo per i due egiziani senza tuttavia concedere il nulla osta per l’espulsione.