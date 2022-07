Il Volo in concerto ad Agrigento il 28: continua il tour italiano in attesa delle tappe in Giappone, Canada e Australia

Dopo il successo delle prima date italiane del tour e di quelle europee, IL VOLO si sta esibendo nelle più belle location italiane, in attesa di portare poi il tour dall’8 agosto in Giappone.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati in questo tour dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Ecco le prossime date del tour italiano:

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it

Il tour “Il Volo live in concert” continua dall’8 agosto in Giappone, poi in Canada e Nord America, fino in Australia. Qui le date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/tour/.

Il Volo inoltre il 30 luglio sarà ospite della 19a edizione del Magna Graecia Film Festival - ideato e diretto da Gianvito Casadonte - in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto 2022.

Il 22 giugno il trio ha aperto il X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma durante il Festival delle Famiglie alla presenza di Papa Francesco.