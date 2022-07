Primarie dei progressisti, Siragusa e Aiello (M5S): buoni risultati nel Palermitano

“Ringraziamo moltissimo i cittadini del comprensorio di Bagheria, Casteldaccia, Altavilla Milicia e Santa Flavia per il prezioso contributo in termini di impegno e di voti dato nel corso delle Presidenziali22. É la plastica dimostrazione di un contatto e di un rapporto che, con i cittadini, non si è mai interrotto”.

Lo affermano i deputati M5S, Salvatore Siragusa (Ars) e Davide Aiello (Camera), a commento dei risultati delle primarie per la scelta del candidato alla Regione del campo progressista.

“Non possiamo che essere soddisfatti anche per l'ottimo risultato di Palermo città e di altre realtà più piccole come ad esempio Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Marineo, Corleone e Borgetto, che hanno saputo esprimere un incoraggiante consenso sulla candidata del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, frutto di un importante coinvolgimento territoriale dei portavoce, degli attivisti e dei cittadini. Laddove si lavora insieme, senza divisioni e per un unico obiettivo comune i risultati arrivano”, dicono Siragusa e Aiello.

“Siamo soddisfatti – concludono i due deputati palermitani - dei risultati ottenuti in quest'area della Sicilia, anche se il risultato finale complessivo non ci ha visti vincenti. Infine un grande ringraziamento va anche a Barbara Floridia, per il grande impegno profuso. Questo risultato indica che occorre assolutamente ripartire dai territori, mettendo da parte il partito dell'odio e coinvolgendo tutti quei cittadini che desiderano contribuire alla costruzione di quel campo progressista che altri vogliono solo a parole, perché è evidente che quello che succede a Roma, succede a Palermo".

NELLA FOTO, Salvatore Siragusa