I siti archeologici dell’area di Noto fruibili attraverso nuove tecnologie in 3D

In corso per il secondo anno consecutivo la campagna di studi e ricerche nei siti archeologici della città greca di Eloro (prima sub-colonia di Siracusa) e della villa romana del Tellaro (Comune di Noto), grazie alla Convenzione sottoscritta tra il “Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”, diretto da Antonio Mamo e l’Institute for Digital Exploration dell’University of South Florida.

Le attività di ricerca, hanno come direzione scientifica la codirezione scientifica l’archeologa Rosa Lanteri per il Parco e il professor Davide Tanasi, , di origine netina, docente di Archeologia Digitale e direttore dell’Institute for Digital Exploration.

Lo scopo del progetto è quello di utilizzare le tecnologie digitali più avanzate per la prospezione geofisica e il telerilevamento in modo da documentare, attraverso la creazione di modelli 3D, e di re-interpretare le importanti evidenze archeologiche dei due siti avviando una nuova modalità di comunicazione dei siti su scala globale attraverso la produzione di media - sia tradizionali che innovativi – con uso della realtà virtuale aumentata ed immersiva.