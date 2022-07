Vittoria, carambola di auto sulla circonvallazione: il bilancio è di un ferito

Scontro tra due auto, intorno alle 11 di oggi, sulla statale 115 in territorio di Vittoria. Per cause da accertare, sulla cicconvallazione, si sono scontrate tre auto. Ferito, in maniera non grave, il conducente di una delle tre vetture che è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria dal personale del 118. Il traffico è rimasto bloccato per consentire di liberare la strada dalle auto e dai detriti provocati dall'incidente.

FOFO FRANCO ASSENZA