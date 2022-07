Furto in un autosalone la scorsa notte, verso l'1,30, ai Pantanelli a Siracusa. Ignoti arrivati con uno scooter Liberty si sono intrufolati dentro e sono ritornati dopo 2 ore con un'autovettura per rubare un tagliaerba, un soffiatore a scoppio, un booster, una motosega ed un centinaio di litri di gasolio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Al titolare non è rimasto null'altro da fare che denunciare il colpo.