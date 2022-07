Incendio al porto di Marsala, il sindaco elogia l'operato dei Vigili del fuoco

L'incendio verificatosi nella tarda mattinata di oggi nel Porto di Marsala, nell'area ormeggio gestita dalla ditta Mauceri, ha creato momenti di panico e paura per le imbarcazioni avvolte dalle fiamme e per quelle potenzialmente a rischio. "Fortunatamente, afferma il sindaco Massimo Grillo, non ci sono stati danni alle persone. Il pronto e coraggioso intervento dei Vigili del Fuoco che hanno operato tra imbarcazioni cariche di carburante, è stato fondamentale per evitare gravi conseguenze. La mia solidarietà, innanzitutto, ai gestori del pontile Capriccio Mare e ai proprietari delle imbarcazioni; mentre sento di esprimere un ringraziamento alla comandante del Porto Francesca Reccia, ai Vigili del Fuoco di Marsala e Trapani, nonchè alle Forze dell'Ordine che si sono recate subito sul posto. Tutti loro, intervenendo con azioni sinergiche, hanno davvero evitato il peggio".