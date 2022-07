Pachino, verso quarto rimpasto in 9 mesi: Russo in pole per vice sindaco

Sarà il quarto rimpasto per l'amministrazione comunale, a 9 mesi dall'elezione della sindaca Carmela Petralito, eletta con i voti di Fratelli d'Italia, CambiaMenti e Diventeràbellissima, ma oggi folgorata dagli autonomisti di Raffaele Lombardo. Non è tanto la nuova squadra che andrà a formarsi a preoccupare i pachinesi, ma in particolar modo, come fronteggiare l'emergenza idrica e lo smaltimento della spazzatura. Secondo le prime indiscrezione a formare il nuovo esecutivo sarebbero pronti, Aldo Russo, pensionato dello Stato che dovrebbe anche ricoprire la carica di vice sindaco in quota diventeràbellissima. Ed ancora Ciccio Galota, commerciante in quota di UniAmo Pachino, Carmelo Orlando, anche lui pensionato, (Forza Italia), ma da sempre legato da amicizia all'ex deputato e attuale sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Resta il problema delle quote rosa. CambiaMenti potrebbe proporre Alessia Tropiano, ma ci sarebbe anche Salvatore Avolese che scalpita, mentre l'Mpa potrebbe riconfermare Giuseppe Campo e se servisse una donna da piazzare in giunta, potrebbe andare la ex di diventeràbellissima, Concetta Monaco, traghettata con Ninni Nicastro all'Mpa.

(Nella foto Aldo Russo unico consigliere di diventeràbellissima)