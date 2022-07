Ragusa, la Compagnia Godot al Castello di Donnafugata mette in scena "I gicanti della montagna".

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa torna sulla scalinata del Castello di Donnafugata per l'intensa ed impegnativa rappresentazione de “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello, in scena nei giorni 27, 28 e 29 luglio alle ore 21. Il Castello si trasformerà nuovamente in suggestivo e particolare palco verticale, riuscendo a suscitare un forte coinvolgimento emozionale.

L'opera, già proposta la scorsa edizione, ha confermato la bravura e preparazione degli attori della compagnia teatrale ragusana. Il dramma “I giganti della montagna”, considerato il testamento di Pirandello, la sua ultima opera rimasta incompiuta, volge lo sguardo verso Shakespeare e richiama a un teatro onirico, a una dimensione riflessiva e filosofica che è stata un forte stimolo per i direttori artistici della Compagnia, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, che con umiltà e tanta voglia di sperimentare, metteranno in scena uno spettacolo nello spettacolo. Federica Bisegna sarà la Contessa Ilse, l'impersonificazione della poesia e del teatro, disposta anche a morire pur di avvicinarsi agli uomini; Vittorio Bonaccorso sarà il Mago Cotrone e rappresenta la purezza dell'Arte, il personaggio, distaccato dalla realtà, vive in una dimensione fantastica.

Il cast de “I giganti della montagna” è composto da Vittorio Bonaccorso, che ne cura anche la regia e la scenografia, da Federica Bisegna, che si occupa anche dei costumi, e da Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Emma Bracchitta, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Federica Guglielmino, Sofia La Rosa, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino, Maria Grazia Tavano e dai piccoli Marco Cappuzzello e Alfredo Gurrieri. Collaborazione alla realizzazione degli oggetti di scena Alessandra Lelii.