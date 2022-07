Gli revocano l'affidamento ai Servizi sociali, 43enne arrestato a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno arrestato un uomo di 43 anni, netino, in esecuzione dell’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della misura detentiva in carcere.

L’arrestato, sottoposto a metà giugno all’affidamento in prova, violava più volte la misura, rendendosi irreperibile durante i controlli notturni presso il proprio domicilio e tenendo una condotta illecita poiché sorpreso in altre circostanze alla guida di veicoli sotto l’effetto di stupefacenti e alcol.