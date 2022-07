Siracusa , il Comune di Siracusa convoca 30 percettori del Reddito di cittadinanza

Trenta percettori di reddito di cittadinanza, che avendo sottoscritto con il Comune di Siracusa un patto di servizio verranno impiegati nel primo progetto di utilità collettiva “Spiagge sicure”, saranno ricevuti mercoledì 27 luglio, alle 10.30 all’Urban Center, dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore alle Politiche sociali, Concetta Carbone. Sarà presente anche il direttore del Centro per l’impiego Salvatore Petrilla.

L’incontro, inizialmente programmato per la scorsa settimana, era stato poi rinviato per sopravvenuti impegni istituzionali.