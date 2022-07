Catania, in un garage nascondevano un Kalashnikov: 2 in cella

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato a Catania, con l'accusa di detenzione di arma da guerra clandestina e relativo munizionamento, A.G. di 29 anni e C.D. di 34 anni, quest'ultimo attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso di un blitz antidroga nel rione San Giovanni Galermo, i poliziotti in un garage nella disponibilità di C.D. hanno trovato un borsone, nascosto tra due grosse vasche, contenente un fucile mitragliatore AK 47 e una confezione di 50 cartucce calibro 7,62x39 marca Seller & Belliot.Gli investigastori, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto che l'arma da guerra clandestina apparteneva ad A.G., legato al clan mafioso dei Cursoti Milanesi, trovato in possesso di una seconda copia delle chiavi del garage in cui il Kalashnikov è stato rinvenuto. I due sono stati arrestati e accompagnati presso la Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa. è stato rinvenuto. I due sono stati arrestati e accompagnati presso la Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa.