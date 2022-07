Martedì tratto chiuso tra Noto e Cassibile per lavori nell'autostrada A18

Prosegue per Autostrade Siciliane l'intenso programma di interventi di ripristino e ammodernamento del tratto autostradale tra Noto e Cassibile, sulla A18 Siracusa-Gela. E' quanto si legge in una nota del Cas - Consorzio Autostrade Siciliana. Tra pochi giorni sarà anche la volta della cura e messa in sicurezza del verde, con lavori che si snoderanno tra la notte e il giorno. Nella giornata di martedì 2 agosto, al fine di consentirne lo svolgimento, sarà temporaneamente interdetto al traffico il tratto tra lo svincolo di Noto e Cassibile, tra le ore 04.00 e le ore 20.00. Chi transita in direzione Gela dovrà osservare l'obbligo di uscita a Noto, con rientro a Cassibile.