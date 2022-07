La Regione finanzia l'ammodernamento dello stadio di Caltagirone

Via libera dal governo Musumeci al finanziamento per la riqualificazione dello stadio "Agesilao Greco" di Caltagirone, in provincia di Catania. La decisione è stata adottata nel corso dell'ultima riunione della giunta regionale. Il progetto esecutivo per "l'ammodernamento agli standard sportivi e di messa in sicurezza" della struttura situata a piazza della Repubblica, da tempo chiusa perché inagibile, è stato redatto nei mesi scorsi dal Comune e rielaborato anche a seguito delle verifiche e integrazioni richieste dal Coni. "Abbiamo provveduto - sottolinea l'assessore regionale allo Sport, Manlio Messina - a una rimodulazione delle somme del Piano di azione e coesione e grazie a delle economie siamo riusciti a finanziare con un milione e seicentomila euro un'opera importante per l'area del Calatino, che potrà essere così restituita alla piena fruizione pubblica. Una volta concluso l'iter amministrativo, da parte degli uffici del dipartimento, il provvedimento verrà notificato al Comune che, a quel punto potrà indire la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori". I lavori, in particolare, consisteranno nella realizzazione del manto erboso sul terreno di gioco, nel rifacimento della pista di atletica e della recinzione, nella sistemazione delle tribune e nell'adeguamento dei locali interni (spogliatoi, palestra, infermeria) alle normative vigenti.