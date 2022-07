Covid, meno positivi nel Ragusano ma c'è un altro morto

Diminuisce il numero dei positivi al Covid nel Ragusano ma aumentano i morti. Nelle ultime 24 ore, infatti, è deceduto un 75enne di Ragusa. Il numero dei morti sale a 593. I positivi, in totale, sono 4.446 (ieri erano 4.731): 4.369 si trovano in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 106 Acate, 116 Chiaramonte Gulfi, 385 Comiso, 22 Giarratana, 239 Ispica, 913 Modica,

56 Monterosso, 303 Pozzallo, 1.013 Ragusa, 130 Santa Croce Camerina, 297 Scicli, 789 Vittoria.