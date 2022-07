Catania, camera ardente per Brigantony al Museo di arte Moderna

Antonino Caponnetto, in arte Brigantony, non era soltanto un cantante popolare. A Catania era considerato un personaggio. Tra gli altri a rendergli omaggio dopo la sua scomparsa all'età di 74 anni, sono stati, gli ex sindaci, Enzo Bianco e Salvo Pogliese. Adesso c'è anche l'omaggio di cittadini comuni che hanno apprezzato il suo modo di fare spettacolo e le sue canzoni. Per Brigantony è stata allestita la camera ardente nei locali del Museo di Arte Moderna, in via Castello Ursino 26, angolo via Transito a Catania. Sarà un saluto all'autore della canzone 'Mi stuppai na Fanta'. Domani i funerali in Cattedrale.

L.M.