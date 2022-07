Incidente autonomo nel pomeriggio sull'autostrada Siracusa-Catania al chilometro 16+200 in territorio di Melilli. Per cause da accertare il conducente di una Opel Astra ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il guard rail. Ferito in maniera non grave il conducente della Opel - F.G., catanese - che è stato medicato in ospedale. I rilievi sull'incidente sono stati effettuati dalla Polstrada di Siracusa.