Terzo sbarco oggi a Lampedusa: altri 22 migranti

Terzo sbarco di giornata a Lampedusa dove sono appena giunti altri 22 migranti, fra cui 9 donne e un minore, in fuga da Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso, Mali e Sierra Leone.

Anche questo gruppo, dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo, è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono quasi 2 mila persone.

In precedenza sessanta migranti, con due diversi barconi, erano giunti a Lampedusa. In 43, sedicenti siriani, egiziani e sudanesi, sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente. Ad intercettarli, mentre erano per strada nell'isola, militari della Guardia di finanza. Poco prima delle 3, a undici miglia dall'isolotto di Lampione, la motovedetta G216 della Guardia costiera ha invece bloccato un'imbarcazione di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Nel gruppo, anche due donne. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ora ci sono più di 2000 persone: il centro si è nuovamente riempito dopo i trasferimenti di ieri.