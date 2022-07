Modica, al via gli appuntamenti musicali nel chiostro dell'Ente Liceo Convitto

Nel chiostro dell' Ente Liceo Convitto di Modica, al quartiere Dente, si svolgeranno diversi appuntamenti musicali a cura di Isulafactory. Si inizia domani, giovedì 28 luglio, alle 21.30 con il concerto dell’ Ibla Ensemble " Back to the music – il pop secondo la classica” Il 21 agosto partirà IsulaFest 2022 - Musica & Visioni: ore 21.30 Ostinàti in concerto – presentazione dell’album “Stone Wall” opening act Helmet Project – presentazione Ep “Quarantine Mood”. Il 4 settembre alle 21.30 Salvo Scucces - “Viaggio per orchestra elettronica" opening act Andrea Agosta - "live set" special guest: Jonas David (GER) Unplugged Live / proiezione "Dreamer" (Documentario di Jonas David e Norman Tebel girato in Sicilia durante le registrazioni dell'album GOLIATH)

Per informazioni e prenotazioni: Whatsapp 333-3652965 – 334-7401954

Mail: info@ isulafactory.it

Costo del biglietto € 10 a concerto