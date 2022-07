Feditaliaimprese Sicilia, Mancarella: pronti ad avviare collaborazioni con gli Enti locali

L’Associazione di categoria Feditalimprese Sicilia, rappresentata dal Presidente regionale dell’organizzazione sindacale delle PMI, il aolrinese, Salvatore Mancarella, visto il delicato momento che stanno attraversando le imprese locali nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, del turismo e dei servizi, ha deciso di mobilitarsi comunicando con tutti gli Enti locali per dare la propria disponibilità ad avviare un fattivo tavolo di lavoro e concertazione mettendo a disposizione servizi e professionalità in favore delle forze lavoro e di produzione del territorio.

Attraverso comunicazione ufficiale infatti il Presidente Mancarella ha chiesto ai sindaci ed assessori dei Comuni un confronto che abbia come obiettivo principale il rafforzamento della rete degli esercizi di vicinato, la garanzia dei servizi essenziali per imprese e cittadini, un focus sulle attività turistiche che rappresentano una parte importante dell’economia del territorio.

Per queste, ed altre misure, il presidente di Feditalimprese ha suggerito anche le misure già attive, quali Decreto Aiuti 2022; il D. Lgs 14 marzo 2011 numero 23.

FeditalImprese quindi è aperta ad avviare ogni forma di collaborazione con gli Enti locali, anche avviare sportelli e punti informativi per imprese e cittadini presso i Comuni al fine di fornire consulenza gratuita e supporto.