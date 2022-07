Acqua, noi cittadini di Rosolini riconoscenti al nuovo sindaco (LETTERA A NUOVO SUD)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata a Nuovo Sud in merito alla soluzione dell'acqua in un quartiere di Rosolini con coltre 5 mila abitanti. Questo il testo integrale della lettera.

Finalmente dopo più di 20 anni di sofferenze riguardo alla forte carenza di acqua potabile per noi cittadini della zona del Sacro Cuore e parte della zona di Granati Nuovi, cittadini rimasti molto spesso completamente senza acqua soprattutto durante tutto il periodo estivo dove l'acqua assume ovviamente ulteriore estrema importanza,dicevo finalmente abbiamo trovato nel nuovo sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, una reale,effettiva,tangibile soluzione. Nonostante i molteplici solleciti effettuati alle vecchie amministrazioni,abbiamo sempre e solo ottenuto qualche autobotte d'acqua ma sostanzialmente siamo tati totalmente dimenticati e ancor peggio ignorati nella nostra pesante problematica. Come cittadini rosolinesi che pagavano e pagano le tasse regolarmente, abbiamo invece ricevuto nostro malgrado un abbandono per più di vent'anni con conseguenti sofferenze che tutti avevano chiare e che ci potravano ad effettuare continui solleciti per ottenere alla fine solo qualche autobotte. Oggi dopo più di vent'anni il nostro nuovo sindaco è stato in grado di risolvere in 8 mesi di amministrazione questo enorme problema. La sua tenacia ed empatia nei confronti di noi cittadini disperati e stufi di questa situazione ha fatto che venisse acquistata e montata una nuova pompa che adesso porta acqua potabile in maniera naturale sino a tutte le nostre abitazioni. Pertanto non troviamo sufficienti parole di riconoscenza e gratitudine di ringraziare il sindaco Giovanni Spadola e la sua amministrazione per aver preso un'importante decisione che ha portato a una soluzione effettiva ed efficace! Un Grazie di cuore da parte di tutti noi cittadini della zona Sacro Cuore e limitrofa zona dei Granati Nuovi.

Gino Lorefice