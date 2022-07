Esodo di migranti a Portopalo, la motovedetta sbarca pure un cadavere

Questa mattina Portopalo si è svegliata con l'ennesima emergenza migranti, Una ventina di persone per le strade del paese con il foglio di via tra le mani, che cercavano la corriera per il Nord Italia. Nei loro volti c'era l'immagine della disperazione totale. L'opposizione all'amministrazione Montoneri fa la voce grossa, ma le parole dei 'non allineati' rimane inascoltata. Dicono che si rivolgeranno alla Prefettura per ristabilire a Portopalo il senso dello Stato. E nel tardo pomeriggio di oggi lo sbarco al molo di una novantina di migranti. Vengono presi in alto mare e trasbordati dalla Capitaneria di Porto che poi li mette tutti insieme in un Centro di presunta accoglienza al porto. Tra i profughi, c'era anche un cadavere che è stato portato sulla terraferma. La situazione in paese resta incandescente.