Auto si ribalta a Floridia in via Garibaldi dopo uno scontro: 41enne ferito

Tanta paura ma al momento nessuna tragica conseguenza per il conducente di Grande Fiat 500, C.C, 41 anni, che oggi pomeriggio poco prima delle 15,30 è rimasto vittima di un incidente stradale. Il veicolo per cause che sono in corso di accertamenti da parte della polizia municipale, si è ribaltato in via Garibaldi dopo uno scontro con un'altra auto che proveniva da via Romagnosi, con alla guida una ragazza, che a quanto pare, è una neo patentata. L'urto avrebbe centrato lo sportello passeggeri e la Grande Fiat sarebbe prima finita contro il marciapiedi e poi si sarebbe ribaltata. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito il 41enne al Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa per avere riportato una serie di traumi.

C.C. attualmente è in osservazione al nosocomio del capoluogo. Dovrà essere la polizia municipale a stabilire le responsabilità dell'incidente.