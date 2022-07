Addio a Tano Palermo, portò la moda casual a Floridia

Hanno postato un cuore e la scritta Ciao papà. Un saluto sobrio a Tano Palermo, noto commerciante di Floridia, quello delle sue tre figlie e della moglie, postato sul profilo dell'antesigniano della moda di tendenza in città. Tano Palermo aveva 73 anni e non stava bene in salute. Fino a qualche mese fa lo si vedeva in corso Vittorio Emanuele, al bar a pochi passi da uno dei suoi negozi. Ma era già affaticato per i postumi di un ictus. A Floridia ha vestito generazioni e generazioni di ragazzi e ragazze. I suoi clienti arrivavano anche da Siracusa per acquistare i jeans Lewis. Non aveva concorrenti nel settore, neppure per i Roy Rogers. Ha venduto migliaia di capi griffati, ma casual. Ha cercato di non mollare fino alla fine, assistito amorevolmente dalla moglie e dalle figlie, alla fine il suo cuore si è fermato. Ieri mattina l'ultimo saluto in Chiesa Madre. Adesso toccherà alle figlie portare avanti l'attività di famiglia, cominciata quasi mezzo secolo fa.