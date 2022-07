Un motociclista, Alfonso Macannuco, 66 anni, è morto in un incidente autonomo, avvenuto cioè senza il coinvolgimento di altri mezzi, avvenuto sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Sul posto è arrivato l'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla ss 115 ter.